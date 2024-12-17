Самая холодная за 6 лет. Как прошла полярная зима возле "Академика Вернадского" (фото)

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Какой была нынешняя зима возле "Академика Вернадского"

Ученые сообщили, что нынешняя зима возле станции "Академик Вернадский" стала самой холодной за последние шесть лет.

"Еще в июле наши метеорологи прогнозировали, что зима 2024-го будет прохладной и малоснежной. Ведь в мае в океане западнее Антарктического полуострова установилась холодная водная масса", - объяснили полярники.

В Антарктике уже начинается лето (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Уточняется, что с тех пор она не только удержалась, но и распространилась на всю западную Антарктику.

"Поэтому эта зима не поддержала тренд своих предшественниц по потеплению и плюсовым температурным аномалиям", - добавили в научном центре.

Нынешняя полярная зима жаркой не была (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк рассказал, что самая низкая температура опустилась лишь до минус 14,7 градуса по Цельсию.

"Но периоды похолоданий были отчетливо долговременные. Предыдущие осенние месяцы тоже были холоднее нынешней нормы", - отметил он.

Периоды похолоданий в районе "Вернадского" были отчетливо долговременными (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Снега возле станции накопилось сравнительно немного: 180 см против 300 см в 2022 году.

"Это достаточно закономерно для прохладных зим, когда здесь чаще господствуют сухие воздушные массы с континента", - уточнили ученые.

Солнце дарит снегу в Антарктике новые краски (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Тем временем морского льда вокруг станции "Вернадского" образовалось много.

"Что очень важно. Такой лед не позволяет океану отдавать тепло в воздух и одновременно нагреваться от солнечных лучей. Кроме того, его активно используют антарктические животные", - пояснили в антарктическом научном центре.

Лед "оберегает" температурные показатели океана (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Для сравнения привели пример прошлогодней зимы, которая отметилась минимальным количеством льда в акватории станции и Антарктике в целом. Это, по словам полярников, имело негативное влияние на экосистему.

"Сейчас же благодаря распространению холодной водной массы возле "Вернадского" не наблюдается существенное потепление, поэтому очевидно ледникам вокруг станции будет довольно комфортно этим летом", - сообщили в НАНЦ.

Ученые пристально следят за ледниками (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Какой абсолютный рекорд зафиксировали метеорологи

В Национальном антарктическом научном центре рассказали, что "из постоянных зимне-весенних показателей в этом году "выбился" только ветер".

"В сентябре наши метеорологи зафиксировали абсолютный рекорд скорости ветра за все время наблюдений", - рассказали полярники.

Отмечается, что рекордная скорость ветра составляла 42,5 метра в секунду.

Ветер возле "Вернадского" установил абсолютный рекорд скорости (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Почему климатологи внимательно следят за течением полярных зим

Украинцам объяснили также, почему климатологи внимательно следят за течением полярных зим.

"Дело в том, что в полярных регионах тенденции к потеплению наибольшие именно в месяцы холодного полугодия, тогда как средние температуры летом растут едва заметно", - отметил Пишняк.

Он напомнил, что зимний запас холода в толщах ледников влияет на скорость их разрушения летом.

Летом Антарктика несколько меняется (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

"Поэтому именно от того, насколько холодной была зима, зависит их таяние в теплый период", - подчеркнул ученый.

В НАНЦ добавили, что продолжают внимательно следить за антарктическими зимами и сообщили, что обнародованные в публикации фото были сделаны Анной Соиной и Виталием Каминским.

Публикация Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)