Найгірший овоч для бульйону, який перетворить страву на катастрофу

Що треба знати про приготування бульйону

Кожен інгредієнт має значення — він впливає на смак, аромат, прозорість і колір бульйону. Багато хто знає, що обсмажена цибуля додає супу насиченості, але вона також може бути канцерогенною через акриламід, який виробляє.

Який овоч не треба додавати в бульйон

Можна сміливо сказати, що з усіх овочів паприка - найгірший ворог бульйону. І хоча вона чудово підходить для багатьох страв, таких як рагу або фаршировані овочі, вона абсолютно небажана в бульйоні. Чому? Її насичений смак і аромат перебивають ніжність класичного бульйону. Додавання паприки до бульйону перетворює елегантний, витончений суп на важку, гостру страву.

Смак - не єдина проблема. Паприка також може змінити колір бульйону, порушуючи його золотисту прозорість. Крім того, вона містить багато води, що ще більше розбавляє суп і послаблює його смак.

Не додавайте ці овочі до бульйону

Паприка не єдиний овоч, якого слід уникати під час приготування бульйону. Ось список інгредієнтів, які також можуть зіпсувати цю першу страву.

Буряк

Хоча він корисний і смачний у борщі, він - катастрофа в бульйоні. Він забарвить суп у червоний колір і додасть землистої солодкості, яка не зовсім відповідає класичному бульйону.

Броколі та цвітна капуста

Інтенсивний аромат цих овочів під час варіння може надати супу неприємного відтінку. Вони також переварюються, що псує прозорість бульйону.

Кабачки

Їхня водяниста консистенція та тьмяний смак розбавляють бульйон, не додаючи нічого цінного до його аромату.

Капуста

Особливо квашена, повністю домінуватиме над смаком бульйону, перетворюючи його на зовсім іншу страву. Якщо ви хочете приготувати бульйон, як у бабусі, варто дотримуватися класики.

Ось овочі, які завжди підходять: морква, петрушка, селера та цибуля-порей - це основи. Щоб покращити класичний рецепт, можна додати зубчик часнику, шматочок сушеного гриба або дрібку любистку.