Худший овощ для бульона, который превратит блюдо в катастрофу

Что нужно знать о приготовлении бульона

Каждый ингредиент имеет значение - он влияет на вкус, аромат, прозрачность и цвет бульона. Многие знают, что обжаренный лук добавляет супу насыщенности, но он также может быть канцерогенным из-за акриламида, который производит.

Какой овощ не надо добавлять в бульон

Можно смело сказать, что из всех овощей паприка - худший враг бульона. И хотя она прекрасно подходит для многих блюд, таких как рагу или фаршированные овощи, она совершенно нежелательна в бульоне. Почему? Ее насыщенный вкус и аромат перебивают нежность классического бульона. Добавление паприки в бульон превращает элегантный, утонченный суп в тяжелое, острое блюдо.

Вкус - не единственная проблема. Паприка также может изменить цвет бульона, нарушая его золотистую прозрачность. Кроме того, она содержит много воды, что еще больше разбавляет суп и ослабляет его вкус.

Не добавляйте эти овощи в бульон

Паприка не единственный овощ, которого следует избегать во время приготовления бульона. Вот список ингредиентов, которые также могут испортить это первое блюдо.

Свекла

Хотя она полезна и вкусна в борще, она - катастрофа в бульоне. Она окрасит суп в красный цвет и добавит землистой сладости, которая не совсем соответствует классическому бульону.

Брокколи и цветная капуста

Интенсивный аромат этих овощей во время варки может придать супу неприятный оттенок. Они также перевариваются, что портит прозрачность бульона.

Кабачки

Их водянистая консистенция и тусклый вкус разбавляют бульон, не добавляя ничего ценного к его аромату.

Капуста

Особенно квашеная, полностью доминирует над вкусом бульона, превращая его в совершенно другое блюдо. Если вы хотите приготовить бульон, как у бабушки, стоит придерживаться классики.

Вот овощи, которые всегда подходят: морковь, петрушка, сельдерей и лук-порей - это основы. Чтобы улучшить классический рецепт, можно добавить зубчик чеснока, кусочек сушеного гриба или щепотку любистка.