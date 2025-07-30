Худший месяц с начала года: торговая сделка с США обвалила курс европейской валюты

Евро впервые с начала года показывает месячное снижение. Инвесторы оценивают последствия торговой сделки США и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Евро теряет поддержку после соглашения США и ЕС

По состоянию на утро 30 июля курс составил 1,1555 доллара после падения до 1,15185 днем ранее.

С начала года евро укрепился на 11,7%, но сейчас готовится к первому месячному снижению в 2025 году. Торговая сделка с США вызвала неоднозначную реакцию в Европе, так как ее условия оказались преимущественно в пользу американской стороны.

Максимальный курс был 1 июля - 1,1806 доллара.



Доллар сохраняет силу накануне заседания ФРС

Индекс доллара к основным мировым валютам вырос, приблизившись к месячному максимуму и демонстрируя первый прирост с начала года. Инвесторы сохраняют осторожность перед заседаниями центробанков США, Японии и Канады.

Федеральная резервная система США, как ожидается, оставит ставку без изменений. Однако внимание приковано к заявлению главы Джерома Пауэлла, особенно на фоне давления со стороны Дональда Трампа с призывами снизить ставки.

Потенциальные разногласия в ФРС и политическое давление

Ожидается, что два члена правления ФРС, Кристофер Уоллер и Мишель Боумен, могут выразить несогласие, если ставка останется без изменений. Все трое, включая Пауэлла, были назначены Трампом.

"Хотя разногласия внутри FOMC не редкость, в этом случае они могут быть восприняты как политические", - отметила Кристина Клифтон, старший экономист Commonwealth Bank of Australia. По ее словам, это может повлиять на восприятие независимости ФРС.

Инвесторы насторожены перед переговорами и макроданными

США и Китай договорились продлить 90-дневное перемирие по пошлинам, однако окончательное решение будет принимать Дональд Трамп. Переговоры в Стокгольме завершились без крупных прорывов.

"Рынки все чаще воспринимают такие соглашения как тактические, а не структурные", - сказала Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo в Сингапуре. По ее словам, слабость условий и отсутствие механизмов исполнения снижают значение подобных договоров.