Найгірша помилка під час сушіння грибів: весь урожай доведеться викинути

Що треба знати про сушіння грибів

Перш ніж почати сушити, ретельно огляньте свій урожай. Вибирайте лише здорові, великі та без черв’яків гриби. Також важливо правильно їх очистити, уникайте миття під проточною водою, оскільки гриби можуть поглинати вологу, що перешкоджатиме процесу сушіння та вплине на їхній смак.

Натомість використовуйте вологу тканину, щітку або пензлик, щоб обережно очистити поверхню.

Не робіть цього під час сушіння грибів

Найпоширеніша помилка під час сушіння грибів - це встановлення занадто високої температури. Багато людей помилково вважають, що чим швидше сохнуть гриби, тим краще. Однак швидке нагрівання призводить до втрати їхнього природного аромату, зміни кольору на непривабливий коричневий і навіть підгоряння ніжних капелюшків.

Ще гірше те, що високі температури змушують пори грибів закриватися, утримуючи вологу всередині - ідеальне середовище для росту цвілі.

Фахівці рекомендують сушити гриби за температури 40–50 градусів Цельсія. Цей процес має бути повільним і рівномірним, що збереже їхній смак, аромат і структуру.

Грибам потрібна циркуляція повітря для рівномірного висихання. Сушіння в закритому, вологому приміщенні призведе до їх бродіння, а не до висихання. Найкраще розмістити дегідратор у добре провітрюваному приміщенні або залишити дверцята духовки трохи прочиненими.

Нарізання грибів великими шматками збільшує ризик того, що їхня серцевина залишиться вологою. Це не тільки скорочує термін зберігання сушених грибів, але й може призвести до появи цвілі.

Навіть ідеально висушені гриби можуть втратити свою харчову цінність, якщо їх зберігати в пластикових контейнерах. Герметична упаковка сприяє накопиченню вологи, що призводить до появи цвілі. Найкращим вибором є паперові пакети або банки з герметичною кришкою.