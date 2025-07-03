Найгірша ковбаса в магазинах, яку позиціонують як корисну

Ковбаса - це дуже популярний в Україні продукт, який купують чимало людей. Але дуже часто в такому продукті ховається небезпека для організму.

Яку ковбасу в магазинах позиціонують як корисну, а вона такою не є - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Яка ковбаса в магазинах зовсім не корисна

У супермаркетах все частіше можна побачити ковбасу з маркуванням "фітнес", "дієтична", "для здорового харчування". Але, як попереджають експерти з харчування, за цими яскравими обіцянками часто ховається продукт, який не має нічого спільного з користю.

Найгірша з них - це так звана "варена індича ковбаса" або "ковбаса з курки" із позначками "без жиру" чи "з низьким вмістом калорій". Саме її найчастіше купують ті, хто прагне схуднути або харчуватися правильно.

В чому небезпека такої ковбаси?

Втім, за привабливою назвою ховається продукт, який часто складається переважно з механічно обробленого м’яса (МОМ), крохмалю, соєвого білка, підсилювачів смаку (глутамат натрію), барвників та консервантів.

Такі ковбаси мають мінімальну харчову цінність, а кількість справжнього м’яса в них - критично мала.

За словами дієтологів, продукти з написами "дієтична ковбаса" або "для фітнес" створюють ілюзію безпечності. Але якщо уважно вивчити склад, стає зрозуміло - у багатьох випадках це фактично перероблені залишки м’ясного виробництва з додаванням дешевих замінників білка.

Крім того, такі ковбаси можуть містити велику кількість солі - до 2,5 грамів на 100 грамів продукту, що перевищує денну норму для людей із гіпертонією.

Особливо небезпечно вживати таку ковбасу щодня, як заміну м’ясу в бутербродах чи салатах. Накопичення хімічних добавок в організмі може викликати порушення обміну речовин, проблеми зі шлунково-кишковим трактом та погіршення самопочуття.

Як купити безпечну ковбасу?

Якщо вже купуєте ковбасу, обирайте варіанти з коротким складом, без Е-добавок та консервантів, або ж готуйте домашню альтернативу з перевірених інгредієнтів. Уважно читайте етикетку продуктів, зазвичай там вказується - процентний склад м'яса, консерванти, підсилювачі смаку.

Не все, що рекламується як "здоровий вибір", таким є насправді.