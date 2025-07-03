ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Найгірша ковбаса в магазинах, яку позиціонують як корисну

Четвер 03 липня 2025 09:32
UA EN RU
Найгірша ковбаса в магазинах, яку позиціонують як корисну Фото: Яку ковбасу в українських магазинах краще не купувати (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Ковбаса - це дуже популярний в Україні продукт, який купують чимало людей. Але дуже часто в такому продукті ховається небезпека для організму.

Яку ковбасу в магазинах позиціонують як корисну, а вона такою не є - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Яка ковбаса в магазинах зовсім не корисна

У супермаркетах все частіше можна побачити ковбасу з маркуванням "фітнес", "дієтична", "для здорового харчування". Але, як попереджають експерти з харчування, за цими яскравими обіцянками часто ховається продукт, який не має нічого спільного з користю.

Найгірша з них - це так звана "варена індича ковбаса" або "ковбаса з курки" із позначками "без жиру" чи "з низьким вмістом калорій". Саме її найчастіше купують ті, хто прагне схуднути або харчуватися правильно.

В чому небезпека такої ковбаси?

Втім, за привабливою назвою ховається продукт, який часто складається переважно з механічно обробленого м’яса (МОМ), крохмалю, соєвого білка, підсилювачів смаку (глутамат натрію), барвників та консервантів.

Такі ковбаси мають мінімальну харчову цінність, а кількість справжнього м’яса в них - критично мала.

За словами дієтологів, продукти з написами "дієтична ковбаса" або "для фітнес" створюють ілюзію безпечності. Але якщо уважно вивчити склад, стає зрозуміло - у багатьох випадках це фактично перероблені залишки м’ясного виробництва з додаванням дешевих замінників білка.

Крім того, такі ковбаси можуть містити велику кількість солі - до 2,5 грамів на 100 грамів продукту, що перевищує денну норму для людей із гіпертонією.

Особливо небезпечно вживати таку ковбасу щодня, як заміну м’ясу в бутербродах чи салатах. Накопичення хімічних добавок в організмі може викликати порушення обміну речовин, проблеми зі шлунково-кишковим трактом та погіршення самопочуття.

Як купити безпечну ковбасу?

Якщо вже купуєте ковбасу, обирайте варіанти з коротким складом, без Е-добавок та консервантів, або ж готуйте домашню альтернативу з перевірених інгредієнтів. Уважно читайте етикетку продуктів, зазвичай там вказується - процентний склад м'яса, консерванти, підсилювачі смаку.

Не все, що рекламується як "здоровий вибір", таким є насправді.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Harvard School of Public Health, Європейське агентство з безпеки харчових продуктів, FDA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здоров'я Ковбаска
Новини
Пожежа в 9-поверхівці, серед поранених діти: що відомо про удар дронів по Одесі
Пожежа в 9-поверхівці, серед поранених діти: що відомо про удар дронів по Одесі
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви