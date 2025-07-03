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Худшая колбаса в магазинах, которую позиционируют как полезную

Четверг 03 июля 2025 09:32
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Худшая колбаса в магазинах, которую позиционируют как полезную Фото: Какую колбасу в украинских магазинах лучше не покупать (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Колбаса - это очень популярный в Украине продукт, который покупают многие люди. Но очень часто в таком продукте скрывается опасность для организма.

Какую колбасу в магазинах позиционируют как полезную, а она таковой не является - читайте в материале РБК-Украина.

Какая колбаса в магазинах совсем не полезная

В супермаркетах все чаще можно увидеть колбасу с маркировкой "фитнес", "диетическая", "для здорового питания". Но, как предупреждают эксперты по питанию, за этими яркими обещаниями часто скрывается продукт, который не имеет ничего общего с пользой.

Худшая из них - это так называемая "вареная индюшачья колбаса" или "колбаса из курицы" с пометками "без жира" или "с низким содержанием калорий". Именно ее чаще всего покупают те, кто стремится похудеть или питаться правильно.

В чем опасность такой колбасы?

Впрочем, за привлекательным названием скрывается продукт, который часто состоит преимущественно из механически обработанного мяса (МОМ), крахмала, соевого белка, усилителей вкуса (глутамат натрия), красителей и консервантов.

Такие колбасы имеют минимальную пищевую ценность, а количество настоящего мяса в них - критически мало.

По словам диетологов, продукты с надписями "диетическая колбаса" или "для фитнес" создают иллюзию безопасности. Но если внимательно изучить состав, становится понятно - во многих случаях это фактически переработанные остатки мясного производства с добавлением дешевых заменителей белка.

Кроме того, такие колбасы могут содержать большое количество соли - до 2,5 граммов на 100 граммов продукта, что превышает дневную норму для людей с гипертонией.

Особенно опасно употреблять такую колбасу ежедневно, как замену мясу в бутербродах или салатах. Накопление химических добавок в организме может вызвать нарушение обмена веществ, проблемы с желудочно-кишечным трактом и ухудшение самочувствия.

Как купить безопасную колбасу?

Если уж покупаете колбасу, выбирайте варианты с коротким составом, без Е-добавок и консервантов, или же готовьте домашнюю альтернативу из проверенных ингредиентов. Внимательно читайте этикетку продуктов, обычно там указывается - процентный состав мяса, консерванты, усилители вкуса.

Не все, что рекламируется как "здоровый выбор", таковым является на самом деле.

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При создании материала были использованы источники: Harvard School of Public Health, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, FDA.

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Здоровое питание Здоровье Колбаска
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