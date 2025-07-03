Худшая колбаса в магазинах, которую позиционируют как полезную
Колбаса - это очень популярный в Украине продукт, который покупают многие люди. Но очень часто в таком продукте скрывается опасность для организма.
Какую колбасу в магазинах позиционируют как полезную, а она таковой не является - читайте в материале РБК-Украина.
Какая колбаса в магазинах совсем не полезная
В супермаркетах все чаще можно увидеть колбасу с маркировкой "фитнес", "диетическая", "для здорового питания". Но, как предупреждают эксперты по питанию, за этими яркими обещаниями часто скрывается продукт, который не имеет ничего общего с пользой.
Худшая из них - это так называемая "вареная индюшачья колбаса" или "колбаса из курицы" с пометками "без жира" или "с низким содержанием калорий". Именно ее чаще всего покупают те, кто стремится похудеть или питаться правильно.
В чем опасность такой колбасы?
Впрочем, за привлекательным названием скрывается продукт, который часто состоит преимущественно из механически обработанного мяса (МОМ), крахмала, соевого белка, усилителей вкуса (глутамат натрия), красителей и консервантов.
Такие колбасы имеют минимальную пищевую ценность, а количество настоящего мяса в них - критически мало.
По словам диетологов, продукты с надписями "диетическая колбаса" или "для фитнес" создают иллюзию безопасности. Но если внимательно изучить состав, становится понятно - во многих случаях это фактически переработанные остатки мясного производства с добавлением дешевых заменителей белка.
Кроме того, такие колбасы могут содержать большое количество соли - до 2,5 граммов на 100 граммов продукта, что превышает дневную норму для людей с гипертонией.
Особенно опасно употреблять такую колбасу ежедневно, как замену мясу в бутербродах или салатах. Накопление химических добавок в организме может вызвать нарушение обмена веществ, проблемы с желудочно-кишечным трактом и ухудшение самочувствия.
Как купить безопасную колбасу?
Если уж покупаете колбасу, выбирайте варианты с коротким составом, без Е-добавок и консервантов, или же готовьте домашнюю альтернативу из проверенных ингредиентов. Внимательно читайте этикетку продуктов, обычно там указывается - процентный состав мяса, консерванты, усилители вкуса.
Не все, что рекламируется как "здоровый выбор", таковым является на самом деле.
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При создании материала были использованы источники: Harvard School of Public Health, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, FDA.