Найгірша кава на полицях магазинів, яку не варто купувати навіть зі знижками
Багато хто не уявляє ранок без ароматної чашки кави. Але не вся кава однаково корисна та якісна. Експерти та фахівці з харчової безпеки попереджають, що деякі види кави, що продаються в супермаркетах, краще обходити стороною, навіть якщо на них великі знижки.
То ж який продукт краще оминати, розповідає РБК-Україна.
Яку каву вам не варто купувати?
Мова йде про розчинну каву низької якості та каву з ароматизаторами. Найгіршими вважаються ті варіанти, в яких містяться синтетичні ароматизатори, підсилювачі смаку та залишки низькосортної сировини. Замість справжніх зерен у складі може бути дешевий кавовий пил або навіть залишки після переробки зерен.
На що звернути увагу при виборі кави?
Наявність ароматизаторів: "Ванільна", "Ірландські вершки", "Шоколадно-горіхова" - усе це штучні добавки, які маскують погану сировину. Така кава може викликати алергічні реакції або подразнення шлунку.
Склад продукту: якщо на упаковці вказано "кава з додаванням кавового екстракту" або "містить кавові сурогати" - це тривожний сигнал.
Якісна кава, навіть у вигляді розчинної, не може коштувати надто дешево. Часто знижки застосовують саме до неякісного або залежаного товару.
Справжня мелена або зернова кава має обмежений термін зберігання. Якщо він перевищує 2 роки, можливо, продукт має консерванти або оброблений штучним способом.
Яку каву треба купувати?
Фахівці радять обирати зернову каву 100% арабіку, без ароматизаторів і з чітко вказаною країною походження. Краще від локальних обсмажувальників або перевірених брендів. Мелена кава також прийнятна, якщо зберігається в герметичному пакуванні і не має сторонніх домішок у складі.
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В матеріалі використані такі джерела: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Американська академія харчування та дієтології, Eat this, not That.