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Найгірша кава на полицях магазинів, яку не варто купувати навіть зі знижками

Неділя 29 червня 2025 08:24
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Найгірша кава на полицях магазинів, яку не варто купувати навіть зі знижками Фото: Яка кава з магазину вам зашкодить (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Багато хто не уявляє ранок без ароматної чашки кави. Але не вся кава однаково корисна та якісна. Експерти та фахівці з харчової безпеки попереджають, що деякі види кави, що продаються в супермаркетах, краще обходити стороною, навіть якщо на них великі знижки.

То ж який продукт краще оминати, розповідає РБК-Україна.

Яку каву вам не варто купувати?

Мова йде про розчинну каву низької якості та каву з ароматизаторами. Найгіршими вважаються ті варіанти, в яких містяться синтетичні ароматизатори, підсилювачі смаку та залишки низькосортної сировини. Замість справжніх зерен у складі може бути дешевий кавовий пил або навіть залишки після переробки зерен.

На що звернути увагу при виборі кави?

Наявність ароматизаторів: "Ванільна", "Ірландські вершки", "Шоколадно-горіхова" - усе це штучні добавки, які маскують погану сировину. Така кава може викликати алергічні реакції або подразнення шлунку.

Склад продукту: якщо на упаковці вказано "кава з додаванням кавового екстракту" або "містить кавові сурогати" - це тривожний сигнал.

Якісна кава, навіть у вигляді розчинної, не може коштувати надто дешево. Часто знижки застосовують саме до неякісного або залежаного товару.

Справжня мелена або зернова кава має обмежений термін зберігання. Якщо він перевищує 2 роки, можливо, продукт має консерванти або оброблений штучним способом.

Яку каву треба купувати?

Фахівці радять обирати зернову каву 100% арабіку, без ароматизаторів і з чітко вказаною країною походження. Краще від локальних обсмажувальників або перевірених брендів. Мелена кава також прийнятна, якщо зберігається в герметичному пакуванні і не має сторонніх домішок у складі.

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В матеріалі використані такі джерела: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Американська академія харчування та дієтології, Eat this, not That.

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