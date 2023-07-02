"Найгарячіший напрямок". Під Авдіївкою точаться інтенсивні бої, - Сили оборони

Авдіївський напрямок наразі є "найгарячішою" ділянкою фронту. Там точаться інтенсивні бої, а окупанти хочуть прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня в ефірі телемарафону.

"Противник продовжує штурмові дії з завданням заволодіти Мар'їнкою та захоплення Авдіївки. Штурми було відбито, втрат позицій не допущено. Тільки у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів. За минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки", - сказав він.

Під Авдіївкою росіяни також застосовують авіацію, зокрема літаки. За добу було обстріляно 10 сусідніх населених пунктів.

Бердянський напрямок

За словами Шершня, на цій ділянці фронту українські захисники намагаються утримати рубежі та проводять локальні контратаки.

"Тривають важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника", - наголосив він.

Речник наголосив, що поки не може розголошувати про просування та звільнені території.

Ситуація на фронті

У Генштабі повідомляють, що підрозділи українських військ продовжують наступальні операції на трьох напрямках - Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий наголосив, що ЗСУ просуваються під Бахмутом, мають успіхи на флангах. Проте, за його словами, окупанти посилили атаки на Лимансько-Куп'янському напрямку.

У зведенні Генштабу ЗСУ також повідомили, що загарбники зосереджуються на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. На думку експертів ISW, російське командування може перекинути під Бахмут сили з інших напрямків, щоб стримати наступ українських захисників.

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