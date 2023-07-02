"Самое горячее направление". Под Авдеевкой идут интенсивные бои, - Силы обороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня в эфире телемарафона.

"Противник продолжает штурмовые действия с задачей завладеть Марьинкой и захватить Авдеевку. Штурмы были отбиты, потерь позиций не допущено. Только в районе Марьинки произошло 15 штурмов. За минувшие сутки противник совершил 10 ударов дронами-камикадзе, в большинстве использовал БПЛА типа квадро. Больше всего донимал в районе Авдеевки", - сказал он.

Под Авдеевкой россияне также применяют авиацию, в том числе самолеты. За сутки были обстреляны 10 соседних населенных пунктов.

Бердянское направление

По словам Шершня, на этом участке фронта украинские защитники пытаются удержать рубежи и проводить локальные контратаки.

"Продолжаются тяжелые бои, наши ударные подразделения имеют определенное продвижение, закрепляются на достигнутом, проводят разминирование, продолжается аэроразведка местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника", - подчеркнул он.

Спикер подчеркнул, что пока не может разглашать о продвижении и освобожденных территориях.

Ситуация на фронте

В Генштабе сообщают, что подразделения украинских войск продолжают наступательные операции на трех направлениях - Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что ВСУ продвигаются под Бахмутом, имеют успехи на флангах. Однако, по его словам, оккупанты усилили атаки на Лиманско-Купянском направлении.

В сводке Генштаба ВСУ также сообщили, что захватчики сосредотачиваются на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. По мнению экспертов ISW, российское командование может перебросить под Бахмут силы из других направлений, чтобы сдержать наступление украинских защитников.

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