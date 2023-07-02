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Маємо просування на Бахмутському напрямку, ЗСУ тиснуть на флангах, - Череватий

Новость на русском →
Бахмут, Неділя 02 липня 2023 10:15
Маємо просування на Бахмутському напрямку, ЗСУ тиснуть на флангах, - Череватий Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові за останній час просунулися на Бахмутському напрямку. Триває бойова робота на флангах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити", - сказав він.

За добу на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнень. За словами Череватого, окупанти чинять шалений опір, але українські військові за добу ліквідували 116 загарбників, ще 119 поранили. Також знищено десятки одиниць техніки ворога.

Речник також зазначив, що окупанти за добу 10 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку.

"На Лимано-Куп'янському напрямку, зокрема у районі Невського та Діброви, застосовують тактику більш-менш загально прийняту, тобто проводять розвідку і наносять удари артилерійські, немає вже вагнерівських "м'ясних штурмів". Групами до взводу намагаються атакувати наші позиції", - пояснив Череватий.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті за минулу добу відбулося 46 бойових зіткнень. Окупанти зосереджуються на штурмах на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом українські військові наступають на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Захисники мають певні успіхи.

Аналітики ISW припускають, що росіяни можуть стягувати під Бахмут сили з інших напрямків через наступ українських військ.

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