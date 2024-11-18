Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Враг нанес три ракетных удара, включая массированный ракетно-авиационный обстрел, применил 132 ракеты и 85 авиаударов, сбросил 141 КАБ, совершил более 4700 артобстрелов, в том числе 111 из РСЗО, и привлек около 1699 дронов-камикадзе.

Основные направления:

Харьковский: Враг четыре раза пытался штурмовать позиции вблизи Волчанска и Старицы, активно применяя бомбардировочную авиацию.

Купянский: За сутки произошло 10 атак, которые наши силы отбили неподалеку Кучеровки, Кругляковки, Загрызово и Колесниковки.

Лиманский: Враг совершил шесть попыток прорыва у Твердохлебово, Грековки, Новоегоровки, Тернов и Чернещины.

Северский: Отбита атака вблизи Верхнекаменского.

Краматорский: Одно боевое столкновение в районе Белогоровки.

Торецкий: Три атаки на позиции вблизи Торецка и Щербиновки, враг применял бомбардировочную авиацию.

Покровский: Остановлено 32 штурмовые и наступательные действия агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Юровки, Григорьевки, Пустынки и Петровки.

Кураховский: Силы обороны отбили 42 атаки, наиболее интенсивные бои продолжались возле Новой Ильинки, Максимильяновки, Курахово, Катериновки и Антоновки.

Времовский: Восемь штурмов противника вблизи Трудового, Новодворовки, Ровнополье и Раздоловки.

Гуляйпольский: Активных действий не зафиксировано.

Ореховский: Отбита атака вблизи Новоандреевки.

Приднепровский: Четыре безуспешные попытки вытеснить украинские войска.

Российская авиация нанесла 26 авиаударов 33 КАБами по собственной территории в Курской области. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг активно обстреливает Черниговскую и Сумскую области с территории РФ.

Украинские силы обороны продолжают поражать противника: уничтожено 13 районов сосредоточения личного состава, один пункт управления, радиолокационную и станцию радиоэлектронной борьбы.