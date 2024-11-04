Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулось 169 бойових зіткнень, що вказує на високий рівень активності на різних напрямках.

Противник здійснив три ракетних удари, використавши п’ять ракет, та провів 90 авіаударів, у тому числі скинув 142 керовані авіаційні бомби. Окрім цього, було зафіксовано понад 4400 обстрілів, з яких 98 здійснено з реактивних систем залпового вогню, а також застосовано 1564 дрони-камікадзе.

Основні напрямки бойових дій:

Харківський напрямок: Противник чотири рази намагався наступати в районі Вовчанська.

Куп’янський напрямок: Відбулося 16 бойових зіткнень, атаки були зосереджені в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового та інших.

Лиманський напрямок: Українські війська відбили дев’ять атак, основні бої проходили біля Греківки, Тернів та Діброви.

Торецький напрямок: Агресор завдав авіаударів по ряду населених пунктів та намагався чотири рази просунутися вперед.

Покровський напрямок: Відбито 27 атак, ворог намагався прорватися біля Миролюбівки, Лисівки та інших населених пунктів.

Курахівський напрямок: Сили оборони успішно стримали 27 спроб прориву в районах Іллінки, Острівського та інших.

Времівський напрямок: Зупинено 12 атак противника.

Оріхівський напрямок: Зафіксовано одну спробу ворожого просування.

Придніпровський напрямок: Три атаки окупантів виявилися безрезультатними.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною, ознак формування нових наступальних угруповань не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність та продовжує обстріли.

Курський напрямок: Відбито тринадцять атак ворога, попри 28 авіаударів та застосування 40 керованих авіабомб.

Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу завдали три удари по місцях зосередження сил противника, уразили три артилерійські системи та оперативно-тактичний ракетний комплекс.