Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте состоялось 169 боевых столкновений, что указывает на высокий уровень активности на разных направлениях.

Противник совершил три ракетных удара, использовав пять ракет, и провел 90 авиаударов, в том числе сбросил 142 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, было зафиксировано более 4400 обстрелов, из которых 98 осуществлено из реактивных систем залпового огня, а также применены 1564 дроны-камикадзе.

Основные направления боевых действий:

Харьковское направление: Противник четыре раза пытался наступать в районе Волчанска.

Купянское направление: Состоялось 16 боевых столкновений, атаки были сосредоточены в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового и других.

Лиманское направление: Украинские войска отбили девять атак, основные бои проходили возле Грековки, Тернов и Дибровы.

Торецкое направление: Агрессор нанес авиаудары по ряду населенных пунктов и пытался четыре раза продвинуться вперед.

Покровское направление: Отбито 27 атак, враг пытался прорваться возле Миролюбовки, Лисовки и других населенных пунктов.

Кураховское направление: Силы обороны успешно сдержали 27 попыток прорыва в районах Ильинки, Островского и других.

Времовское направление: Остановлено 12 атак противника.

Ореховское направление: Зафиксирована одна попытка вражеского продвижения.

Приднепровское направление: Три атаки оккупантов оказались безрезультатными.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной, признаков формирования новых наступательных группировок не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие и продолжает обстрелы.

Курское направление: Отбито тринадцать атак врага, несмотря на 28 авиаударов и применение 40 управляемых авиабомб.

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли три удара по местам сосредоточения сил противника, поразили три артиллерийские системы и оперативно-тактический ракетный комплекс.