Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 134 бойових зіткнення. На Покровському та Курахівському напрямках було найгарячіше.

Противник завдав по українських позиціях та населених пунктах два ракетних удари та 82 авіаудари, використавши 136 керованих авіабомб (КАБ). Крім того, агресор здійснив понад чотири тисячі артилерійських обстрілів, 154 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Російські війська атакували населені пункти в Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Попри ворожі удари, українські Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки ворога. Авіація, ракетні війська та артилерія України завдали дев'ять ударів по районах зосередження російських військ і уразили два мости.

Найзапекліші бої точилися на Куп'янському, Лиманському, Торецькому та Курахівському напрямках, де українські захисники відбили десятки штурмових і наступальних дій ворога.

На Покровському напрямку агресор намагався прорвати оборону, здійснивши 46 атак, однак усі вони були успішно відбиті.

На півночі країни російські війська продовжують застосовувати артилерію та авіацію проти прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Водночас українські Сили оборони продовжують операції в Курській області, зокрема фіксується 41 авіаудар по цьому регіону.