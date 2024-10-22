Генштаб оновив дані про втрати РФ: 1350 військових та понад 70 дронів
Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
За добу з 21 на 22 жовтня Росія втратила на фронті 1350 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 34 артсистеми, 71 дрон та 8 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 681 580 (+1350) осіб;
- танків - 9079 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 18 199 (+24) од.;
- артилерійських систем - 19 623 (+34) од.;
- РСЗВ - 1234 (+2) од.;
- засоби ППО - 981 (+2) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 404 (+71) од.;
- крилатих ракет - 2625 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 27 111 (+77) од.;
- спеціальної техніки - 3499 (+20) од.
Нагадаємо, станом на 22:00, 21 жовтня, на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксували на Покровському та Курахівському напрямках.
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