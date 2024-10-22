Генштаб оновив дані про втрати РФ: 1350 військових та понад 70 дронів

За добу з 21 на 22 жовтня Росія втратила на фронті 1350 солдатів. Крім того, Сили оборони України знищили 34 артсистеми, 71 дрон та 8 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 681 580 (+1350) осіб;

танків - 9079 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 18 199 (+24) од.;

артилерійських систем - 19 623 (+34) од.;

РСЗВ - 1234 (+2) од.;

засоби ППО - 981 (+2) од.;

літаків - 369 од.;

гелікоптерів - 329 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 404 (+71) од.;

крилатих ракет - 2625 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 27 111 (+77) од.;

спеціальної техніки - 3499 (+20) од.