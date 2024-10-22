Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте
За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 134 боевых столкновения. На Покровском и Кураховском направлениях было горячее всего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Противник нанес по украинским позициям и населенным пунктам два ракетных удара и 82 авиаудара, использовав 136 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме того, агрессор совершил более четырех тысяч артиллерийских обстрелов, 154 из которых - из реактивных систем залпового огня.
Российские войска атаковали населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Несмотря на вражеские удары, украинские Силы обороны продолжают успешно отражать атаки врага. Авиация, ракетные войска и артиллерия Украины нанесли девять ударов по районам сосредоточения российских войск и поразили два моста.
Самые ожесточенные бои шли на Купянском, Лиманском, Торецком и Кураховском направлениях, где украинские защитники отбили десятки штурмовых и наступательных действий врага.
На Покровском направлении агрессор пытался прорвать оборону, осуществив 46 атак, однако все они были успешно отбиты.
На севере страны российские войска продолжают применять артиллерию и авиацию против приграничных районов Сумской и Черниговской областей. В то же время украинские Силы обороны продолжают операции в Курской области, в частности фиксируется 41 авиаудар по этому региону.
Потери россиян
Силы обороны Украины продолжают успешно противостоять российской агрессии. За сутки было уничтожено 1350 оккупантов, а также 34 артиллерийские системы, 71 беспилотник и 8 танков врага.
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