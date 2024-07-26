Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, - Генштаб

За добу, 25 липня, на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 8:00.

"На Покровському напрямку ЗСУ відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Новожеланне, Яснобродівка, Прогрес та Калинове", - йдеться у повідомленні.

За підтримки авіації, як кажуть в Генштабі, росіяни намагалися витіснити ЗСУ із займаних рубежів.

"Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоселівки Першої та Воздвиженки", - додали військові.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів неподалік Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Миколаївки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів в районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки та Майського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Залізного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили 14 штурмів біля Великої Новосілки, Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Малої Токмачки, Юрківки, Щербаків та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку усі атаки росіян також не мали успіху під час штурму оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.