Самая горячая ситуация на Покровском направлении, - Генштаб
За сутки, 25 июля, на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.
"На Покровском направлении ВСУ отразили 43 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Новожеланное, Яснобродовка, Прогресс и Калиново", - говорится в сообщении.
При поддержке авиации, как говорят в Генштабе, россияне пытались вытеснить ВСУ из занимаемых рубежей.
"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоселовки Первой и Воздвиженки", - добавили военные.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого, Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз недалеко от Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Николаевки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ивановского, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки и Майского.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Железного.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 19 атак у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.
На Времевском направлении российские войска совершили 14 штурмов возле Великой Новоселки, Водяного, Константиновки и Раздольного.
На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Малой Токмачки, Юрковки, Щербаков и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении все атаки россиян также не увенчались успехом во время штурма оборонительных рубежей на левобережье Днепра.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Потери РФ в Украине
За прошедшие сутки, 25 июля, потери РФ составили 950 военных. Также ВСУ обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 73 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и семь единиц специальной техники окупантов.
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