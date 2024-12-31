Самое доступное жилье на западе Украины. Сколько сейчас стоят квартиры в Хмельницком
В Хмельницком жилье на вторичном рынке подорожало на 7% в долларовом эквиваленте в течение года, а цены в новостройках остались без изменений. Несмотря на это, стоимость недвижимости в городе относится к среднему сегменту по Украине и самого дешевого на западе страны.
РБК-Украина со ссылкой на ЛУН рассказывает о том, что происходит на рынке недвижимости в Хмельницком и какие там сейчас цены на квартиры.
- Сколько стоят квартиры на вторичном рынке
- Какая стоимость жилья в новостройках
- Какие цены на аренду в городе
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке
В 2024 году цены на вторичном рынке Хмельницкого подскочили до 790 долларов за квадрат, это на 8% дороже, чем было в прошлом году. Плавное подорожание произошло в первом квартале года, далее стоимость стабилизировалась.
Сейчас однокомнатные квартиры в среднем продают за 35 тысяч долларов, двухкомнатные - 49 тысяч долларов, трехкомнатные - 60 тысяч долларов. Больше всего на рынке предложений о продаже однокомнатных квартир по цене 28-36 тысяч долларов.
В среднем, чтобы купить однокомнатную квартиру в городе надо откладывать всю зарплату в течение 6 лет, двухкомнатную - 8,4 года, трехкомнатную - 10,1 года.
Добавим, что самая дорогая недвижимость в Украине сейчас в Ужгороде, Львове и Киеве, где "квадрат" стоит от 1 250 до 1 480 долларов. Самые низкие цены на жилье в Херсоне, Запорожье, Харькове и Сумах, где 1 кв. м продают за 470-580 долларов.
Цены за "квадрат" недвижимости на вторичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)
Какая стоимость жилья в новостройках
На первичном рынке стоимость квартир за год не изменилась в долларовом эквиваленте (в гривневом +12%). "Квадрат" в новостройке стоит 670 долларов. Это самая низкая цена на недвижимость на западе Украины.
Сколько стоит 1 кв. м в новостройках:
- эконом-класс - 590 долларов
- комфорт - 650 долларов
- бизнес - 670 долларов
- премиум - 860 долларов
Темпы возведения жилья в 2024-м в Хмельницком практически равны уровню 2022-го, в этом году ввели 2 440 новых квартир в эксплуатацию. Сейчас в продаже 64 новостройки (107 ЖК), это на 2% больше чем в прошлом году. 39 застройщиков предоставляют рассрочку, у 6 можно взять жилье в ипотеку "єОселя", у 3 - в кредит.
Средняя цена самой дешевой квартиры на первичном рынке составляет 31,2 тысячи долларов. Чтобы взять такое жилье в ипотеку, придется заплатить первый взнос не менее 347 тысяч гривен.
График изменения цен на недвижимость в новостройках Хмельницкого (скриншот сайта ЛУН)
Какие цены на аренду в городе
Цены на аренду одно- и двухкомнатных квартир в течение 2024 года выросли на 11%, самый большой "скачок" произошел в течение июня-августа. При этом стоимость трехкомнатных осталась без изменений.
Сейчас однокомнатные квартиры в среднем стоят 10 тысяч гривен, двухкомнатные - 11 тысяч, трехкомнатные - 12 тысяч. На аренду хмельничане в среднем тратят 50% зарплаты.
Эксперты ЛУН подсчитали, что стоимость однокомнатной квартиры равна ее аренде в течение 12 лет, двухкомнатной - 16,8 года, трехкомнатной - 16,9 года.
Стоимость аренды квартир в Хмельницком (скриншот сайта ЛУН)
Ранее мы писали о том, что цены на новостройки в Николаеве в течение 2024 года упали на 5% до 650 долларов за 1 кв. м. Сейчас город входит в пятерку областных центров с самой дешевой недвижимостью. В среднем "квадрат" на вторичном рынке стоит 610 долларов, однокомнатные квартиры продают за 21 тысячу долларов, двухкомнатные - 30 тысяч, трехкомнатные - 41 тысячу.
Читайте также о том, что цена на недвижимость в Киеве на вторичном рынке оставалась стабильной в течение 2024 года. В среднем однокомнатные квартиры стоили 60 тысяч долларов, двухкомнатные - 98 тысяч, трехкомнатные - 140 тысяч долларов. Самые дешевые квартиры в Деснянском районе, там однокомнатные квартиры продавали за 34,9 тысячи долларов, самые дорогие - в Печерске, где аналогичное жилье оценивали в 145 тысяч долларов.
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