Найдорожчі - окуляри. Амадор Лопес показав стильний вуличний лук і розкрив його ціну (відео)

Хореограф та співак Амадор Лопес розкрив вартість свого стильного вуличного образу. Як з'ясувалося, артист вміє збивати ціни!
Скільки Амадор витрачає на одяг, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео Ніколаса Карми в Instagram.
Танцівник постав перед камерою у стильному total black луці. Він обрав для виходу широкі шорти та футболку.
Доповнювали образ білі кросівки та масивні сонцезахисні окуляри, які виявилися найдорожчим елементом вбрання.
Як з'ясувалося, Амадор не проти торгуватися, аби придбати речі дешевше. Так, за футболку свого часу він заплатив 1500 грн і приблизно таку ж суму віддав за шорти.
Кросівки Calvin Klein коштували 15 тисяч грн, проте йому вдалося придбати пару взуття за 8500.
Найдорожчими виявилися окуляри Dolce & Gabbana. Вони коштували близько 500 євро, що сьогодні складає 24 тисячі гривень.
Окрему увагу привернули сережки. Амадор придбав прикрасу в Єгипті ще 10 років тому.
Цікаво, що аксесуар коштував 300 доларів на той час, але йому вдалося зменшити ціну до 80-ти.
"Ми ж українці, ми вміємо", - пожартував він.
На завершення відео танцівник разом із блогером та перехожими виконав запальну бачату прямо на вулиці. Це варто побачити - заряджає позитивом!
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