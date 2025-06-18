Самые дорогие - очки. Амадор Лопес показал стильный уличный лук и раскрыл его цену (видео)

Хореограф и певец Амадор Лопес раскрыл стоимость своего стильного уличного образа. Как выяснилось, артист умеет сбивать цены!
Сколько Амадор тратит на одежду, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео Николаса Кармы в Instagram.
Танцовщик предстал перед камерой в стильном total black луке. Он выбрал для выхода широкие шорты и футболку.
Дополняли образ белые кроссовки и массивные солнцезащитные очки, которые оказались самым дорогим элементом наряда.
Как выяснилось, Амадор не против торговаться, чтобы приобрести вещи подешевле. Так, за футболку в свое время он заплатил 1500 грн и примерно такую же сумму отдал за шорты.
Кроссовки Calvin Klein стоили 15 тысяч грн, однако ему удалось приобрести пару обуви за 8500.
Самыми дорогими оказались очки Dolce & Gabbana. Они стоили около 500 евро, что сегодня составляет 24 тысячи гривен.
Отдельное внимание привлекли серьги. Амадор приобрел украшение в Египте еще 10 лет назад.
Интересно, что аксессуар стоил 300 долларов в то время, но ему удалось уменьшить цену до 80-ти.
"Мы же украинцы, мы умеем", - пошутил он.
В завершение видео танцовщик вместе с блогером и прохожими исполнил зажигательную бачату прямо на улице. Это стоит увидеть - заряжает позитивом!
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