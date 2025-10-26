Пограбування Лувру: найдорожчі коштовності музею будуть заховані під землею, - ЗМІ

Перевезення деяких цінних предметів з галереї "Аполлон" музею, де зберігаються французькі королівські коштовності, було здійснено в п'ятницю під охороною спецслужб,

Reuters зазначає, що Банк Франції розташований всього за 500 метрів від Лувру. Золотий запас у ньому зберігається в глибокому підземному сховищі. Тепер там же перебуватимуть і артефакти музею.

Обидві установи поки що не коментували ситуацію агентству.