Ограбление Лувра: самые дорогие драгоценности музея будут спрятаны под землей, - СМИ

Перевозка некоторых ценных предметов из галереи "Аполлон" музея, где хранятся французские королевские драгоценности, была осуществлена в пятницу под охраной спецслужб,

Reuters отмечает, что Банк Франции расположен всего в 500 метрах от Лувра. Золотой запас в нем хранится в глубоком подземном хранилище. Теперь там же будут находиться и артефакты музея.

Оба учреждения пока не комментировали ситуацию агентству.