Ограбление Лувра: самые дорогие драгоценности музея будут спрятаны под землей, - СМИ

Фото: драгоценности вывозят из Лувра на хранение в банк (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

После ограбления Лувра, музей передал часть своих самых ценных драгоценностей на хранение в Банк Франции. Речь идет о банке, золото-валютные резервы которого хранятся под землей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Перевозка некоторых ценных предметов из галереи "Аполлон" музея, где хранятся французские королевские драгоценности, была осуществлена в пятницу под охраной спецслужб,

Reuters отмечает, что Банк Франции расположен всего в 500 метрах от Лувра. Золотой запас в нем хранится в глубоком подземном хранилище. Теперь там же будут находиться и артефакты музея.

Оба учреждения пока не комментировали ситуацию агентству.

Ограбление Лувра

Напомним, самый выдающийся музей Франции Лувр был ограблен 19 октября. Тогда злоумышленники похитили восемь ценных предметов на сумму около 102 млн долларов.

Они пробрались в галерею Аполлона, где хранятся французские драгоценности времен императора Наполеона.

Воры проникли туда во время часов посещения и скрылись на мотоциклах. Инцидент продемонстрировал серьезные проблемы с безопасностью в Лувре и вызвал национальное беспокойство во Франции.

Несмотря на то, что еще никто не задержан, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил - расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что 22 октября Лувр впервые открылся после ограбления, которое нанесло ущерб на 88 млн евро.

