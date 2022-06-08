Найдены новые дефекты. Ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" задержится на год

"Кузнецов", спущенный на воду в 1985 году, должен был выйти из дока после ремонта в 2023 году. Но обнаруженные новые дефекты на корабле вынудили инженеров продлить время ремонта еще на год.

В декабре 2019 года по меньшей мере один военнослужащий погиб и 12 человек получили ранения в результате пожара на борту корабля. В прошлом году он получил повреждения во время ремонтных работ, когда плавучий док, в котором он находился, затонул, и на его палубу рухнул кран.