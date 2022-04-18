ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Google открыл качественные спутниковые изображения стратегических объектов России

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 14:50
Google открыл качественные спутниковые изображения стратегических объектов России Фото: Google Maps открыл спутниковые изображения военных объектов РФ (defence-ua.com)
Автор: Наталья Юрченко

Google открыл спутниковые изображения стратегических объектов Российской Федерации. Теперь их можно посмотреть в высоком качестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Отмечается, что секретные полигоны и военные объекты России теперь возможно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. До этого они были в худшем качестве, что не позволяло разобрать детали.

В частности, теперь в Google Maps есть доступ к снимкам единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов".

Google открыл качественные спутниковые изображения стратегических объектов России

Также есть возможность посмотреть на базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.

Google открыл качественные спутниковые изображения стратегических объектов России

Кроме того, на снимках со спутника можно найти полигон Ненокса, где взорвалась секретная ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой.

Google открыл качественные спутниковые изображения стратегических объектов России

Стоит отметить, что стратегической ценности такие снимки почти не имеют, поскольку военные спутники имеют лучшую разрешающую способность.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Россия до сих пор удерживает в плену 42 моряков трех грузовых судов под флагом Доминики и Либерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Российская Федерация
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"