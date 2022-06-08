Знайдено нові дефекти. Ремонт авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" затримається на рік

Ремонт єдиного російського авіаносного корабля "Адмірал Кузнєцов" через виявлені дефекти знову затягується. Корабель повернеться в стрій не раніше 2024 року.

"Кузнєцов", спущений на воду в 1985 році, повинен був вийти з доку після ремонту у 2023 році. Але виявлені нові дефекти на кораблі змусили інженерів продовжити час ремонту ще на рік.

У грудні 2019 року щонайменше один військовослужбовець загинув і 12 осіб отримали поранення в результаті пожежі на борту корабля. Минулого року він отримав пошкодження під час ремонтних робіт, коли плавучий док, в якому він знаходився, затонув, і на його палубу впав кран.