Найдены части "черного ящика" пропавшего японского истребителя

В Тихом океане нашли фрагменты "черного ящика" истребителя-бомбардировщика F-35A Воздушных сил самообороны Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что бортовой самописец обнаружили неподалеку от места крушения, он сильно поврежден. При этом в нем нет данных о последнем полете истребителя. Отмечается, что пилота по-прежнему не нашли.

Напомним, японский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A пропал с экранов радаров во время полета над Тихим океаном примерно в 135 км от побережья северной японской префектуры Аомори. В Минобороны Японии после инцидента распорядился временно прекратить полеты F-35A до выяснения причин происшествия.

РБК-Украина писало, что японский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A пропал пропал 9 апреля. Он совершал полет у побережья префектуры Аомори, когда с ним был потерян радиолокационный контакт. Он исчез с радаров в 19:25 по местному времени. Японский истребитель с одним пилотом на борту исчез из радара во время учебной миссии.