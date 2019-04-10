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В Японии обнаружили обломки пропавшего истребителя F-35A

Новости » Происшествия    10.04.2019 - 06:16
В Японии обнаружили обломки пропавшего истребителя F-35A
Фото: F-35A (f35.com)

Пилота истребителя не нашли

В Японии нашли обломки истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, пропавшего с радаров во втроник, 9 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обломки самолета были найдены в районе предполагаемого места падения. Однако, находившийся на борту пилот пока не обнаружен.

По данным местных СМИ, к поисково-спасательной операции, которая продолжалась всю ночь, были задействованы корабли и военная авиация.

Напомним, японский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A пропал с экранов радаров во время полета над Тихим океаном примерно в 135 км от побережья северной японской префектуры Аомори.

Министр обороны Японии Такэси Ивая после инцидента распорядился временно прекратить полеты F-35A до выяснения причин происшествия. Всего у сил самообороны сейчас есть 13 подобных машин. Все они находятся на базе Мисава на севере главного острова Японии - Хонсю.

 

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