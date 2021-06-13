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Найдено тело мальчика, которого унесло течением реки на Прикарпатье

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Тюдов, Воскресенье 13 июня 2021 10:00
Найдено тело мальчика, которого унесло течением реки на Прикарпатье Фото: на Прикарпатье нашли тело ребенка (facebook.com/MNSIFR)
Автор: Анастасия Рокитна

Спасатели нашли тело мальчика, которого унесло течением реки на Прикарпатье. Ребенок погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Стало известно, что сегодня утром горные спасатели подняли на берег тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски.

Об исчезновении ребенка сообщили вчера вечером.

Со слов очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось трое детей, один из которых (мальчик, 12 лет) поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка унесло вниз по течению.

Фото: на Прикарпатье нашли тело ребенка (facebook.com/MNSIFR)

Напомним, в Херсонской области искали 7-летнюю девочку. Ребенок играл во дворе возле своего дома и пропал.

Также под Киевом развернули поиск пропавшего 2-летнего малыша.

Отметим, в Киеве искали девочку, которая исчезла из школы.

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Найдено тело мальчика, которого унесло течением реки на Прикарпатье
Найдено тело мальчика, которого унесло течением реки на Прикарпатье
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