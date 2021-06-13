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Знайдено тіло хлопчика, якого понесло течією річки на Прикарпатті

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Тюдів, Неділя 13 червня 2021 10:00
Знайдено тіло хлопчика, якого понесло течією річки на Прикарпатті Фото: на Прикарпатті знайшли тіло дитини (facebook.com/MNSIFR)
Автор: Анастасія Рокитна

Рятувальники знайшли тіло хлопчика, якого понесло течією річки на Прикарпатті. Дитина загинула.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Стало відомо, що сьогодні зранку гірські рятувальники підняли на берег тіло дитини, щодо якої здійснювались пошуки.

Про зникнення дитини повідомили вчора ввечері.

Зі слів очевидців встановлено, що на річці Черемош перебувало троє дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) послизнувся на камінні та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.

Фото: на Прикарпатті знайшли тіло дитини (facebook.com/MNSIFR)

Нагадаємо, у Херсонській області шукали 7-річну дівчинку. Дитина гралася на подвір'ї біля свого дому і пропала.

Також під Києвом розгорнули пошук зниклого 2-річного малюка.

Зазначимо, у Києві шукали дівчинку, яка зникла зі школи.

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Знайдено тіло хлопчика, якого понесло течією річки на Прикарпатті
Знайдено тіло хлопчика, якого понесло течією річки на Прикарпатті
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