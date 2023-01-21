В найближчу годину Київ та область накриє туман: скільки протримається

В найближчу годину Київ та Київську область накриє туман. Він протримається до ранку неділі, 22 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додали синоптики.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 21 січня, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, внаслідок сильних й тривалих опадів на заході України відбулись підтоплення більше ніж 10 підвальних приміщень. Також спостерігаються переливи на автошляхах.

Нагадаємо, на вихідних, 21-22 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозується ймовірність сходу лавин. Українців просять утриматися від походів у гори.

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