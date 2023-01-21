В ближайшее время Киев и область накроет туман: сколько продержится

В ближайшее время Киев и Киевскую область накроет туман. Он продержится до утра воскресенья, 22 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час, с удержанием до конца суток 21 января, ночью и утром 22 января туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении. Синоптики присвоили этой непогоде первый желтый уровень опасности. "Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - добавили синоптики.