На предстоящем саммите НАТО Украина должна получить четкие сроки вступления в альянс, - Палатный

На предстоящем саммите НАТО Украина должна получить четкие условия и сроки вступления в Альянс. "Испытательный термин" наша страна уже прошла, о чем свидетельствует цифра в 200 000 уничтоженных врагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя "Украинской команды" Артура Палатного в Facebook .

"200 000 врагов грузом 200. Украина на ближайшем саммите НАТО должна получить четкие условия и сроки вступления в Альянс. Украина уже прошла "испытательный срок" для вступления в НАТО, заплатила и платит в этот момент очень высокую цену, уничтожая Россию на поле боя. Сегодняшняя цифра убитых российских солдат - яркое тому подтверждение", - заявил Палатный.

Руководитель "Украинской команды" подчеркнул, что весь мир уже понял: для путинского режима многотысячные потери не являются аргументом прекращения войны. Поэтому крепкие Вооруженные силы Украины - самый главный залог безопасности европейского континента и стабильности в мире.

"Пока есть поток зэков и чмобиков, пути будут пытаться продолжать войну. Поэтому для освобождения украинской земли мы должны разбить и уничтожить путинское войско. россияне и россияне на многие поколения должны бояться взглянуть в сторону Украины. А тем более снова решиться на войну против нашей страны. Поэтому Украина должна получить безграничную военную помощь от наших партнеров. Современная западная военная авиация, дальнобойные ракеты, еще больше современных комплексов ПВО/ПРО, современный флот - это необходимая инвестиция в безопасность Украины и мира", - подчеркнул Палатный.

Напомним, по данным на утро среды, 17 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 610 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200 590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.