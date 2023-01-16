В ближайшие дни и недели ожидается повышение авиаактивности в Беларуси

Российское командование проводит ротацию техники и личного состава в Беларуси. Кроме того, там в ближайшие дни и недели ожидается увеличение авиаактивности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

"Вчера на аэродром "Барановичи" прилетали и 4 военно-транспортных самолета: Ан-12 и Ан-26 ВКС РФ. Есть основания полагать, что они могли привезти боеприпасы для истребителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным участников мониторинговой группы, российская техника продолжает перемещаться по железной дороге.

"Хотя их интенсивность в сравнении с предыдущими днями немного снизилась. Эшелоны с техникой и личным составом ВС РФ фиксировались в: Барановичах, Слониме, Гомеле и на перегоне Житковичи-Гомель", - добавляют авторы.

Кроме того:

подтвердились данные по прибытию в Беларусь двух эшелонов ВС РФ 11 и 12 января на ст. Слоним. Всего на них прибыло не менее 91 ед. техники и около 200 человек личного состава;

также подтвердилась и переброска очередного эшелона с обученными в Беларуси мобилизованными ВС РФ. 11 января из РБ убыло не менее 37 ед. техники и около 200 человек личного состава;

зафиксирован проезд эшелона ВС РБ по направлению Лунинец - Брест, который, вероятно, принадлежит 103-й ОВДБР;

замечено несколько небольших колонн с техникой ВС РФ (до 12 машин) в движении по трассе М1 в направлениях: Дзержинск - Столбцы, Толочин - Орша, Столбцы - Минск и на МКАД-2 - М1 (в направлении Жодино). Единичные машины также фиксировались в Бресте и Минске.

Согласно выводам "Беларускі Гаюн", ВС РФ продолжают вывозить из Беларуси часть своей военной техники и личного состава, в то же время фиксируется прибытие и новых эшелонов, что говорит о ротации мобилизованных ВС РФ на беларусских полигонах.

"Прилет новых истребителей ВКС РФ для стартующих учений указывает на их масштаб, в ближайшие дни и недели стоит ожидать значительного увеличения авиаактивности в Беларуси, в первую очередь на большинстве аэродромов и полигонов", - констатируют в заявлении.