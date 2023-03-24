Найближчим часом погода сприятиме використанню танків на сході України, - Генштаб Естонії

Тиск Росії у Донецькій області посилився порівняно з минулим тижнем, проте вона не змогла відвоювати в України нові території. Найтяжчі бої тривають у Бахмуті та навколо Авдіївки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Генерального штабу Естонії Тармо Кундли, яку приводить ERR.
"Прогноз погоди показує, що на сході України збережеться тепла та суха погода, а це означає, що через пару тижнів погода та ґрунт уже не обмежуватимуть маневр. Тоді ми зможемо побачити, хто візьме на себе ініціативу і як вони це зроблять", - сказав військовий.
Зазначається, що відлига і весняні дощі зробили ґрунт в Україні настільки м'яким, що важка техніка, у тому числі танки, в цей час не можуть ефективно використовуватись на полі бою.
Також Кундла зауважив, що армія РФ потребує людських ресурсів як для компенсації втрат в Україні, так і для формування нових частин. Він підкреслив, що тепер в армію почали набирати людей із великих міст РФ. Раніше чоловіків переважно брали з околиць країни для війни проти України.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що контрнаступ України не є обмеженим в часі та триватиме до повернення українських територій в межах кордонів 1991 року.
Міністерство оборони не розголошує плани Збройних сил України щодо проведення контрнаступу для деокупації територій від російських загарбників. При цьому захисники роблять усе для звільнення наших земель.
РБК-Україна зібрало думки експертів про передумови та терміни початку майбутнього контрнаступу ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.