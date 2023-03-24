Найближчим часом погода сприятиме використанню танків на сході України, - Генштаб Естонії

Тиск Росії у Донецькій області посилився порівняно з минулим тижнем, проте вона не змогла відвоювати в України нові території. Найтяжчі бої тривають у Бахмуті та навколо Авдіївки.

"Прогноз погоди показує, що на сході України збережеться тепла та суха погода, а це означає, що через пару тижнів погода та ґрунт уже не обмежуватимуть маневр. Тоді ми зможемо побачити, хто візьме на себе ініціативу і як вони це зроблять", - сказав військовий.

Зазначається, що відлига і весняні дощі зробили ґрунт в Україні настільки м'яким, що важка техніка, у тому числі танки, в цей час не можуть ефективно використовуватись на полі бою.

Також Кундла зауважив, що армія РФ потребує людських ресурсів як для компенсації втрат в Україні, так і для формування нових частин. Він підкреслив, що тепер в армію почали набирати людей із великих міст РФ. Раніше чоловіків переважно брали з околиць країни для війни проти України.