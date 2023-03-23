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Данілов відповів на заяви про одну спробу для контрнаступу України

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Україна, Четвер 23 березня 2023 22:31
Данілов відповів на заяви про одну спробу для контрнаступу України Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Контрнаступ України не є обмеженим в часі та триватиме до повернення українських територій в межах кордонів 1991 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.

Секретар РНБО наголосив, що останнім інформаційним трендом є розмови про "єдиний шанс" і чи не останню можливість для ЗСУ провести контрнаступ. Проте, він заперечив цю думку, заявивши, що український контрнаступ не є обмеженим в часі.

"Наш наступ триватиме до кордонів 1991 року і, як і боротьба за свободу, не обмежений часом", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, днями президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ, щоб звільнити території, адже, за його словами, на ще один може не вистачити ресурсів.

Раніше ми також повідомляли, що у квітні Павел хоче відвідати України за запрошення президента Володимира Зеленського.

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