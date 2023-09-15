Найближчим часом "Нафтогаз" перевиконає план накопичення газу до зими

НАК "Нафтогаз України" зміг забезпечити накопичення газу в підземних сховищах газу (ПСГ) на рекордному рівні завдяки взаємній довірі з бізнесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що нещодавно "Нафтогаз" провів зустріч з приватними газовидобувниками, в ході якої обговорювались темпи закачки природного газу у ПСГ.

"У сукупності з обʼємами газу приватних видобувників, які зберігають їх в українських ПСГ, НАК вже найближчим часом перевиконає поставлений урядом показник накопичення газу в підземних сховищах для проходження опалювального сезону", - повідомили в НАК.

Учасники зустрічі відзначили, що накопичення газу в ПСГ є особливо важливим напередодні початку опалювального сезону, адже споживання блакитного палива на ТЕЦ і ТЕС зросло на 200%.

Нагадаємо, "Нафтогаз" хоче викупити у приватних компаній весь їх річний видобуток.

Також виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що закупівля "Нафтогазом" газу у приватних видобувників дала їм змогу інвестувати у нові буріння.

