ua en ru
Пт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найближчим часом "Нафтогаз" перевиконає план накопичення газу до зими

П'ятниця 15 вересня 2023 13:02
UA EN RU
Найближчим часом "Нафтогаз" перевиконає план накопичення газу до зими Фото: найближчим часом "Нафтогаз" перевиконає план накопичення газу до зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

НАК "Нафтогаз України" зміг забезпечити накопичення газу в підземних сховищах газу (ПСГ) на рекордному рівні завдяки взаємній довірі з бізнесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що нещодавно "Нафтогаз" провів зустріч з приватними газовидобувниками, в ході якої обговорювались темпи закачки природного газу у ПСГ.

"У сукупності з обʼємами газу приватних видобувників, які зберігають їх в українських ПСГ, НАК вже найближчим часом перевиконає поставлений урядом показник накопичення газу в підземних сховищах для проходження опалювального сезону", - повідомили в НАК.

Учасники зустрічі відзначили, що накопичення газу в ПСГ є особливо важливим напередодні початку опалювального сезону, адже споживання блакитного палива на ТЕЦ і ТЕС зросло на 200%.

Нагадаємо, "Нафтогаз" хоче викупити у приватних компаній весь їх річний видобуток.

Також виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що закупівля "Нафтогазом" газу у приватних видобувників дала їм змогу інвестувати у нові буріння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Опалювальный сезон
NEWS
Українські війська оволоділи Андріївкою, - Генштаб
Українські війська оволоділи Андріївкою, - Генштаб
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна