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В ближайшее время "Нафтогаз" перевыполнит план накопления газа до зимы

Пятница 15 сентября 2023 13:02
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В ближайшее время "Нафтогаз" перевыполнит план накопления газа до зимы Фото: в ближайшее время "Нафтогаз" перевыполнит план накопления газа до зимы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

НАК "Нафтогаз Украины" смог обеспечить накопление газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) на рекордном уровне благодаря взаимному доверию с бизнесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что недавно "Нафтогаз" провел встречу с частными газодобытчиками, в ходе которой обсуждались темпы закачки природного газа в ПХГ.

"В совокупности с объемами газа частных добытчиков, хранящих их в украинских ПХГ, НАК уже в ближайшее время перевыполнит поставленный правительством показатель накопления газа в подземных хранилищах для прохождения отопительного сезона", - сообщили в НАК.

Участники встречи отметили, что накопление газа в ПХГ особенно важно накануне начала отопительного сезона, ведь потребление голубого топлива на ТЭЦ и ТЭС выросло на 200%.

Напомним, "Нафтогаз" хочет выкупить у частных компаний всю их годовую добычу.

Также исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявлял, что закупка "Нафтогазом" газа у частных добытчиков позволила им инвестировать в новые бурения.

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