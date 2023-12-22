Найближчим часом 500 поліцейських нестимуть службу в українських школах, - Шмигаль

"Одночасно продовжуємо посилювати безпеку в цивільному житті. Вносимо зміни, які дозволять долучити поліцію охорони до посилення безпеки в українських школах. Вже найближчим часом 500 поліцейських нестимуть службу в закладах освіти", - сказав Шмигаль.

За його словами, поліцейські забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл та пропускний режим.

"Разом зі створенням надійних та комфортних укриттів - це один із ключових елементів підвищення безпеки освітнього процесу", - наголосив прем'єр.

Поліція в школах

Нагадаємо, глава МВС Ігор Клименко повідомив, що в Україні починають покращувати безпеку дітей у дитсадках, школах та університетах.

Він пояснив, що посилювати безпеку будуть за допомогою поліцейських, які працюватимуть у навчальних закладах. Також у школах встановлять металошукачі.

За словами Клименка, посилювати безпеку у навчальних закладах почнуть саме зі шкіл та гімназій. Він наголосив, що в Україні у звичайному та змішаному режимі працює близько 10 тисяч шкіл. У першу чергу МВС візьметься за навчальні заклади, які знаходяться ближче до зони бойових дій і кордону з РФ та Білоруссю.

"Мета - щоб у кожній школі був працівник поліції. Цей працівник буде відібраний і відповідно навчений за новими навчальними програмами та екіпірований. З вчителями та керівництвом навчальних закладів буде вживати заходів щодо пропускного режиму, публічного порядку, реагування на заяви і повідомлення, які будемо отримувати", - пояснив міністр.

Клименко підкреслив, що поліцейські у школах будуть допомагати з переміщенням дітей до укриттів. За словами глави МВС, в Україні ще раз перевірять укриття у школах, а також самі території навчальних закладів і навіть магазини поряд.

"Ми говоримо і про рамкові й аркові детектори та металошукачі, щоб сторонні особи не змогли зайти до навчального закладу, щоб діти не змогли принести заборонені предмети", - додав він.