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В ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в украинских школах, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине продолжают усиливать безопасность в учебных заведениях. Уже в ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в украинских школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Одновременно продолжаем усиливать безопасность в гражданской жизни. Вносим изменения, которые позволят присоединить полицию к усилению безопасности в украинских школах. Уже в ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в учебных заведениях", - сказал Шмыгаль.

По его словам, полицейские обеспечат охрану правопорядка, взаимодействие с администрациями школ и пропускной режим.

"Вместе с созданием надежных и комфортных укрытий - это один из ключевых элементов повышения безопасности образовательного процесса", - подчеркнул премьер.

Полиция в школах

Напомним, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Украине начинают улучшать безопасность детей в детсадах, школах и университетах.

Он пояснил, что усиливать безопасность будут с помощью полицейских, работающих в учебных заведениях. Также в школах установят металлоискатели.

По словам Клименко, усиливать безопасность в учебных заведениях начнут именно со школ и гимназий. Он отметил, что в Украине в обычном и смешанном режиме работает около 10 тысяч школ. В первую очередь МВД приступит к учебным заведениям, которые находятся ближе к зоне боевых действий и границе с РФ и Беларусью.

"Цель - чтобы в каждой школе был работник полиции. Этот работник будет отобран и соответственно обучен по новым учебным программам и экипирован. С учителями и руководством учебных заведений будет принимать меры по пропускному режиму, публичному порядку, реагированию на заявления и сообщения, которые будем получать ", - объяснил министр.

Клименко подчеркнул, что полицейские в школах будут помогать с перемещением детей в укрытия. По словам главы МВД, в Украине еще раз проверят укрытия в школах, а также территории учебных заведений и даже магазины рядом.

"Мы говорим и о рамочных и арочных детекторах и металлоискателях, чтобы посторонние лица не смогли зайти в учебное заведение, чтобы дети не смогли принести запрещенные предметы", - добавил он.

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