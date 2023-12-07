ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Металошукачі, рамки та поліція. МВС підготувало нововведення для шкіл

Україна, Четвер 07 грудня 2023 17:34
UA EN RU
Металошукачі, рамки та поліція. МВС підготувало нововведення для шкіл Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство внутрішніх справ України починає впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За словами Клименка, основою безпечного освітнього середовища має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей.

"Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі - спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів", - пояснив міністр.

Він заявив, що пропускний режим до навчального закладу також потребує посилення. Тож, за словами Клименка, у кожному навчальному закладі будуть встановлені металошукачі та рамки.

"Вже скоро стартуємо із набором та відбором кандидатів. А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони. Ми знаємо, що робити далі заради безпеки дітей", - підкреслив глава міністерства.

Трагічні ситуації в навчальних закладах

Нагадаємо, ми повідомляли, що ввечері 6 грудня у кампусі Університету Невади у Лас-Вегасі (США) сталася стрілянина. Внаслідок чого загинули четверо осіб, включно з самим нападником.

РБК-Україна також повідомляло, що у Брянську школярка влаштувала стрілянину по учнях гімназії.

Крім того, у 2021 році на території школи №11 у Полтаві дівчина з арбалета поранила двох учителів.

Згодом правоохоронці встановили особу правопорушниці - нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження. Дівчина навчалася в цій школі до 4 класу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО