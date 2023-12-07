Металошукачі, рамки та поліція. МВС підготувало нововведення для шкіл
Міністерство внутрішніх справ України починає впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
За словами Клименка, основою безпечного освітнього середовища має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей.
"Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі - спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів", - пояснив міністр.
Він заявив, що пропускний режим до навчального закладу також потребує посилення. Тож, за словами Клименка, у кожному навчальному закладі будуть встановлені металошукачі та рамки.
"Вже скоро стартуємо із набором та відбором кандидатів. А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони. Ми знаємо, що робити далі заради безпеки дітей", - підкреслив глава міністерства.
Трагічні ситуації в навчальних закладах
Нагадаємо, ми повідомляли, що ввечері 6 грудня у кампусі Університету Невади у Лас-Вегасі (США) сталася стрілянина. Внаслідок чого загинули четверо осіб, включно з самим нападником.
РБК-Україна також повідомляло, що у Брянську школярка влаштувала стрілянину по учнях гімназії.
Крім того, у 2021 році на території школи №11 у Полтаві дівчина з арбалета поранила двох учителів.
Згодом правоохоронці встановили особу правопорушниці - нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження. Дівчина навчалася в цій школі до 4 класу.
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