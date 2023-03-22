UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У найближчі місяці Литва надішле ЗСУ нову військову допомогу: що туди увійде

Фото: найближчі місяці Литва надішле ЗСУ нову військову допомогу (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

У найближчі місяці Литва надішле нашим воїнам нову військову допомогу. До пакета увійдуть "антидрони", зброя та боєприпаси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Литви Гітанаса Науседи.

Як відзначив Науседа, його країна також забезпечить військову підготовку для наших воїнів й продовжуватиме закликати союзників активізувати свої зусилля

"На сьогоднішній день литовська підтримка Україні становить понад 1,2% нашого ВВП", - зауважив Науседа.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що члени Республіканської партії США надіслали президенту Джо Байдену лист із закликом надати Україні касетні боєприпаси DPICM.

Тим часом вже найближчими тижнями до України від Канади прибудуть вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЛитва