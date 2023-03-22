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В ближайшие месяцы Литва пришлет ВСУ новую военную помощь: что туда войдет

Фото: ближайшие месяцы Литва пришлет ВСУ новую военную помощь (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшие месяцы Литва пришлет нашим воинам новую военную помощь. В пакет войдут "антидроны", оружие и боеприпасы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Литвы Гитанаса Науседи.

Как отметил Науседа, его страна также обеспечит военную подготовку для наших воинов и будет призывать союзников активизировать свои усилия.

"На сегодняшний день литовская поддержка Украины составляет более 1,2% нашего ВВП", - отметил Науседа.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что члены Республиканской партии США направили президенту Джо Байдену письмо с призывом предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM.

Между тем, уже в ближайшие недели в Украину от Канады прибудут восемь основных боевых танков Leopard 2, а также ранее анонсированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы.

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