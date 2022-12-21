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Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими, - Данилов

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Украина, Среда 21 декабря 2022 15:41
Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImage)
Автор: Карина Левицкая

Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими в войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью для Голоса Америки.

"Мы готовимся очень активно к ближайшим месяцу-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте", - сказал Данилов.

Он объяснил, что несмотря на то, что позиция всего мирового сообщества против россиян, они не осознают, что для того, чтобы последствий непосредственно для их страны было как можно меньше, им нужно было бы уже сейчас отойти. Однако, как отметил Данилов, войска РФ все равно продолжают наступать, потому что уже "поставили на кон" все.

"Мы понимаем, что на сегодняшний день возможностей Российской Федерации победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также он добавил, что, несмотря на то, что украинские военные "максимально готовятся", все же "очень необходима помощь наших партнеров".

"И я хочу сказать, что та помощь, которая была в марте, апреле и мае - это совсем другая помощь, чем мы сегодня получаем", - пояснил Данилов.

Секретарь СНБО поблагодарил всех партнеров за оказанную помощь и напомнил, что сейчас Украина защищает "от этого нашествия", не только себя, но и всю Европу.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Впрочем, украинские силы отслеживают ситуацию и принимают соответствующие меры.

Российская Федерация в ближайшие месяцы может начать новое наступление. Украинское военное руководство говорит о феврале 2023 года. В материале РБК-Украина вы можете узнать, что известно о возможном наступлении и что об этом думают эксперты.

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