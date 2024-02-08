На найбільшому танковому сховищі Білорусі набудували ангарів. "Гаюн" назвав можливі причини

Як пише видання, у жовтні 2022 року Білорусь передала Росії 211 одиниць військової техніки, серед якої були 98 танків Т-72А. Їх вивезли з 969-ї бази резерву танків у міському селищі Уріччя, яке розташоване у Любанському районі Мінської області. База є одним з найбільших місць зберігання недоторканного запасу різної військової техніки, але насамперед саме танків.

Будівництво ангарів

Моніторингова група "Білорускі Гаюн" проаналізувала знімки й дійшла висновку, що з 2017 по 2024 рік на території 969-ї бази було побудовано 25 ангарів різного типу, а всю техніку, яку зберігали просто неба - перемістили під навіси.

Відповідно до держзакупівель, з'ясувалось, що лише з 2022 по 2023 рік на території вищезгаданої бази побудували:

три навіси на 20 машиномісць кожен;

навіс для зберігання автомобільної техніки на 48 машиномісць кожен;

два навіси для зберігання автомобільної техніки на 24 машиномісць кожен та ін.

Лише протягом 2022-2023 років на території бази резерву танків було побудовано щонайменше шість навісів на 156 машиномісць.

Фото: Білорусь побудувала десятки ангарів у найбільшому танковому сховищі країни (motolko.help)

Зокрема будівництво ангарів протягом 2022 й 2023 років проводились в:

1868-й артилерійській базі озброєння (в/ч 63604, Гомель),

288-й базі резерву автомобільної техніки (в/ч 48668, Старі Дороги) та ін.

"Зазначимо, що техніка недоторканного запасу накопичується в мирний час для забезпечення мобілізаційного розгортання військ. Допускається зберігання техніки у сховищах, під навісами, або обладнаних відкритих майданчиках", - пише видання.

Існують такі категорії умов зберігання техніки:

легка (Л) - в опалювальних сховищах;

середня (С) - в неопалюваних сховищах;

жорстка (Ж) - під навісом;

дуже жорстка (ОЖ) - при вимушеному зберіганні на відкритих майданчиках.

Як відзначає видання, на тлі загальної мілітаризації Білорусі, а також так званих "зовнішніх загроз", техніка, яка раніше зберігалась просто небо й продавалась на експорт - стала затребуваним ресурсом.

Для чого будували ангари

Переміщення техніки під навіси проводять насамперед для поліпшення умов її зберігання. Перебування просто неба протягом довгих років негативно позначається на ній.

Також ще однією причиною може бути більша скритність зберігання, оскільки практично повністю виключається можливість фіксації зміни її кількості.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували території.

Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.

Як розповідав командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, на території Білорусі, з метою посилення кордону, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.