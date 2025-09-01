ua en ru
Найбільший виробник танків в РФ використовує іноземні технології: в ГУР розкрили список

Понеділок 01 вересня 2025 08:27
Найбільший виробник танків в РФ використовує іноземні технології: в ГУР розкрили список Фото: найбільший виробник танків РФ використовує іноземні технології (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Найбільший російський виробник танків і бронетехніки "Уралвагонзавод" використовує сотні одиниць іноземного обладнання у своєму виробництві. Попри санкції, він продовжує розширювати свої потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

У розділі "Інструменти війни" порталу War&Sanctions оприлюднено інформацію про понад 260 одиниць іноземного високотехнологічного обладнання - зокрема, верстатів і обробних центрів з числовим програмним керуванням (ЧПК), які використовуються на "Уралвагонзаводі".

Більшість цього обладнання була закуплена ще в період переоснащення російського ВПК, який розпочався у 2007 році та тривав до повномасштабного вторгнення.

Хоча поставки здійснювалися до 2022 року, наявність таких верстатів вимагає постійного технічного обслуговування, оновлення програмного забезпечення та ремонту.

За даними ГУР, іноземні компанії-виробники та їхні дилери мають можливість обмежити поставки запчастин і технічних рідин, що може суттєво вплинути на здатність РФ підтримувати військове виробництво.

Розширення виробництва

Попри санкції, "Уралвагонзавод" продовжує розширювати свої потужності. У 2024 році завод запустив нове виробництво танкових двигунів, де використовуються сучасні верстати з ЧПК європейських виробників.

Таке обладнання все ще надходить до Росії через треті країни, хоча процес став складнішим, тривалішим і дорожчим.

Для обмеження виробничих можливостей РФ необхідна консолідація міжнародних зусиль, контроль за дотриманням санкцій та перекриття схем їх обходу.

Масштаби проблеми

Загалом у розділі "Інструменти війни" зібрано дані про понад 1 400 одиниць обладнання, яке використовується на 169 підприємствах російського військово-промислового комплексу.

У багатьох випадках зазначено серійні номери обладнання, що дає можливість виробникам відстежити його шлях до РФ та заблокувати подальші поставки запчастин і оновлень.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністру Канади Марку Карні, який вперше приїхав до України, продемонстрували компоненти російської зброї. Більшість складових зброї має західне або китайське походження.

Також у липні виставку організували для спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога.

Йому показали електронні деталі західного виробництва, які були виявлені у російській зброї. Їх вилучили з ракет, "Шахедів" та іншого озброєння.

