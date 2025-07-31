Найбільший удар з 2018-го: США накрили рекордними санкціями іранський флот

США оголосили наймасштабніші з 2018 року санкції проти Ірану. Під обмеження потрапили понад 50 осіб, компаній і кораблів, пов’язаних із сином високопоставленого іранського посадовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства фінансів США .

Так, у середу, 30 липня, США запровадили масштабні санкції проти Ірану, які зачепили понад 50 осіб, компаній і більше ніж 50 кораблів.

Йдеться про комерційний флот, який, за даними американської влади, належить сину одного з найближчих радників іранського лідера Алі Хаменеї - Мохаммаду Хоссейну Шамхані, сину Алі Шамхані. Вашингтон звинувачує іранські еліти у незаконній торгівлі нафтою та фінансуванні режиму.

Мережа Мохаммеда Хоссейна Шамхані (Хоссейн) складається з величезного флоту суден, фірм з управління суднами та підставних компаній, деякі з яких видають себе за легальні фірми ф інансових послуг, що відмивають мільярди прибутку від світових продажів іранської та російської сирої нафти та інших нафтопродуктів, найчастіше покупцям у Китаї.

Американське Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) вже назвало ці санкції "найбільшими з 2018 року".

США б’ють по нафтових прибутках іранських чиновників

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що "морська імперія родини Шамхані" - приклад того, як високопоставлені іранські чиновники наживаються за рахунок держави.

"Найбільший пакет санкцій проти Ірану з 2018 року спрямований проти корумпованої, пов'язаної з режимом судноплавної імперії, яка спрямувала мільярди до Тегерана", - сказано в офіційному повідомленні.

За словами Бессента, понад 115 нових санкцій є найсерйознішими з часів початку "кампанії максимального тиску" на Іран, розпочатої адміністрацією Дональда Трампа ще за першого терміну.

Відзначимо, що компанії, проти яких запроваджено санкції, мають зв’язки з Об’єднаними Арабськими Еміратами, а сам Мохаммад Шамхані працює між Еміратами та Іраном. Через цю мережу, як повідомляє Мінфін США, транспортується значна частина іранської нафти, а основними покупцями залишаються китайські компанії. Йдеться про щорічні прибутки в мільярди доларів.

До слова, у 2020 році санкції були накладені й на самого Алі Шамхані - тоді він був секретарем Ради нацбезпеки Ірану. У червні 2025 року Шамхані отримав поранення під час 12-денної операції Ізраїлю проти Ірану. На публіці він з’явився з палицею під час похорон високопосадовців та вчених, загиблих унаслідок тих ударів.

Крім того, Держдепартамент США оголосив окремі санкції ще проти 20 компаній і 10 суден, які допомагали транспортувати нафту та нафтопродукти з Ірану.

Попри масштабність дій, заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер запевнив, що нові санкції не створять загрози для глобального нафтового ринку. За його словами, це "цільова атака" саме на незаконну торгівлю іранською нафтою.