Самый большой удар с 2018-го: США накрыли рекордными санкциями иранский флот

США объявили самые масштабные с 2018 года санкции против Ирана. Под ограничения попали более 50 человек, компаний и кораблей, связанных с сыном высокопоставленного иранского чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства финансов США .

Так, в среду, 30 июля, США ввели масштабные санкции против Ирана, которые затронули более 50 человек, компаний и более 50 кораблей.

Речь идет о коммерческом флоте, который, по данным американских властей, принадлежит сыну одного из ближайших советников иранского лидера Али Хаменеи - Мохаммаду Хоссейну Шамхани, сыну Али Шамхани. Вашингтон обвиняет иранские элиты в незаконной торговле нефтью и финансировании режима.

Сеть Мохаммеда Хоссейна Шамхани (Хоссейн) состоит из огромного флота судов, фирм по управлению судами и подставных компаний, некоторые из которых выдают себя за легальные фирмы финансовых услуг, отмывающие миллиарды прибыли от мировых продаж иранской и российской сырой нефти и других нефтепродуктов, чаще всего покупателям в Китае.

Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) уже назвало эти санкции "крупнейшими с 2018 года".

США бьют по нефтяным доходам иранских чиновников

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "морская империя семьи Шамхани" - пример того, как высокопоставленные иранские чиновники наживаются за счет государства.

"Самый большой пакет санкций против Ирана с 2018 года направлен против коррумпированной, связанной с режимом судоходной империи, которая направила миллиарды в Тегеран", - сказано в официальном сообщении.

По словам Бессента, более 115 новых санкций являются самыми серьезными со времен начала "кампании максимального давления" на Иран, начатой администрацией Дональда Трампа еще при первом сроке.

Отметим, что компании, против которых введены санкции, имеют связи с Объединенными Арабскими Эмиратами, а сам Мохаммад Шамхани работает между Эмиратами и Ираном. Через эту сеть, как сообщает Минфин США, транспортируется значительная часть иранской нефти, а основными покупателями остаются китайские компании. Речь идет о ежегодной прибыли в миллиарды долларов.

К слову, в 2020 году санкции были наложены и на самого Али Шамхани - тогда он был секретарем Совета нацбезопасности Ирана. В июне 2025 года Шамхани получил ранения во время 12-дневной операции Израиля против Ирана. На публике он появился с палкой во время похорон чиновников и ученых, погибших в результате тех ударов.

Кроме того, Госдепартамент США объявил отдельные санкции еще против 20 компаний и 10 судов, которые помогали транспортировать нефть и нефтепродукты из Ирана.

Несмотря на масштабность действий, заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер заверил, что новые санкции не создадут угрозы для глобального нефтяного рынка. По его словам, это "целевая атака" именно на незаконную торговлю иранской нефтью.