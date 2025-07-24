Крупнейший российский меткомбинат объявил об обвале прибыли: цифры существенные

Крупнейший российский металлургический комбинат, "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), заявил о масштабном падении прибыли в первой половине 2025 года. За первое полугодие завод заработал в девять раз меньше, чем аналогичный период 2024 года.

Отмечается, что общая прибыль ММК во втором квартале упала на 21,1%, если сравнивать с первым кварталом года. В самой компании заявили, что доходы упали из-за замедления деловой активности России - и обвинили в этом высокие процентные ставки (которые устанавливает Центробанк).

За второй квартал 2025 года компания заработала 2,5 млрд рублей, а всего за первые шесть месяцев года - 5,6 миллиарда рублей. Это на 88,8% меньше, чем за январь-июнь 2024 г. Также у компании сократилась выручка, а общие обороты упали на 25%.

При этом ситуация с падением доходов ММК возникла на фоне общего сокращения спроса на металлургическую продукцию в России. Так, в прошлом году спрос упал на 6%, а по итогам 2025 года ожидается сокращение на 10%.